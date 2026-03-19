Matteo Renzi e il melanoma rimosso | L'ho preso in tempo | andate dal dermatologo la prevenzione è importante

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha annunciato di aver subito l’asportazione di un melanoma, diagnosticato durante un controllo di routine. Renzi ha spiegato di aver preso in tempo la diagnosi e ha invitato le persone a consultare il dermatologo. La notizia è stata condivisa sui social, dove ha sottolineato l’importanza della prevenzione.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi racconta sui social la diagnosi e la rimozione di un melanoma scoperto durante un controllo. Un'esperienza personale che diventa un appello, soprattutto ai giovani, a non trascurare la prevenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Renzi sui social: «Avevo un melanoma, l'ho rimosso. Fate i controlli»

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