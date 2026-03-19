Matteo Berrettini si prepara alla partita contro Bublik al Miami Open 2026. Dopo aver vinto il suo primo match del torneo, il tennista italiano ha dichiarato che si aspetta uno scontro divertente e con pochi scambi. La sfida si svolgerà in una delle tappe più importanti del circuito, con l’atleta pronto a mettere in campo tutta la sua esperienza.

Matteo Berrettini ha iniziato bene il proprio cammino nel Miami Open 2026 con una convincente vittoria. Il numero 68 al mondo ha sconfitto all’esordio il francese Alexandre Muller (90 del ranking) con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e venti di gioco. Il romano ha fatto valere il proprio tennis fin dalle prime battute, chiudendo la partita con 9 ace, il 73% di prime in campo e appena 13 punti persi con la prima. Nel primo set a Matteo è bastato il break in apertura, ottenuto nel terzo game. Nel secondo parziale, la differenza tra i due giocatori si è fatta sensibile, come dimostrato dal doppio break. Qualche incertezza per Berrettini nel momento di servire per il match, ma alla fine l’azzurro ha fatto calare il sipario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini pronto alla sfida contro Bublik: “Sarà una partita divertente, con pochi scambi”

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