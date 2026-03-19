Il presidente della Repubblica ha dichiarato che l’Unione Europea si basa sulla dignità umana, sulla solidarietà e sui valori civili. Ha aggiunto che queste fondamenta sono solide e non si lasceranno scalfire dagli attacchi di chi cerca di smantellare la costruzione europea. La sua dichiarazione è stata fatta in un contesto ufficiale, senza riferimenti a specifici eventi o persone.

Salamanca, 19 mar – L’Europa trova il suo fondamento nella dignità umana, nella solidarietà, nei valori civili. Si tratta di pilastri solidi, con radici profonde, cementati da secoli di pensiero illuminato e da un’etica condivisa. In queste fondamenta abbiamo fiducia: non cederanno agli attacchi di quanti vorrebbero smantellare la costruzione europea”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa conferita dall’Università di Salamanca. “Dobbiamo ritrovare l’ambizione dei leader che, nel 1951, nel preambolo del Trattato della Comunità del carbone e dell’acciaio, posero queste parole: ‘Convinti che il contributo che un’Europa organizzata e viva può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche’. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mattarella: ‘UE trova il suo fondamento nella dignità umana, nella solidarietà, nei valori civili’

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