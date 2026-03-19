Mattarella | si assiste a delegittimazione corti internazionali

Il presidente della Repubblica ha pronunciato una lectio magistralis all’università di Salamanca in Spagna, durante la quale ha commentato la situazione delle corti internazionali. Ha affermato che si assiste a una delegittimazione sistematica di questi tribunali e dei loro giudici, negando il valore del diritto internazionale. Le sue parole si sono concentrate sull'importanza di rispettare le istituzioni giudiziarie a livello globale.

Il presidente Mattarella mette in guardia tutti. “Sistematica la delegittimazione corti internazionali e dei loro giudici negando il valore del diritto internazionale”, afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lectio magistralis all’università di Salamanca in Spagna. Servizio di Franco Rossi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mattarella: si assiste a delegittimazione corti internazionali Articoli correlati Olimpiadi 2026, Mattarella a Cortina assiste a SuperG: applausi per Brignone e delusione per la GoggiaHome > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, Mattarella a Cortina assiste a SuperG: applausi per Brignone e delusione per la Goggia Sergio... Leggi anche: Referendum giustizia, Meloni se ne frega di Mattarella, nel prossimo mese opera di demolizione e di delegittimazione di giudici - RETROSCENA Mattarella: si assiste a delegittimazione corti internazionali Una selezione di notizie su Mattarella si assiste a... Temi più discussi: Mattarella: Si assiste a delegittimazione delle Corti internazionali e dei loro giudici; A rapporto da Mattarella. Convocato (in anticipo) il Consiglio superiore di Difesa; Referendum giustizia, il Sì arruola pure Mattarella sui social. Dopo la telefonata del Quirinale il post viene rimosso; Mattarella, non permettiamo che si realizzi una regressione a tirannide cesarista. Mattarella: Si assiste a delegittimazione delle Corti internazionali e dei loro giudiciScelta di civilta' predisporre autorita' che ne verifichino il rispetto e sanzionino le violazioni ... msn.com Mattarella: L’Ue non ceda a chi vuole smantellarla. Il sovranismo assoluto è insofferente alle regoleIl presidente della Repubblica in una lectio magistralis all'università di Salamanca: Si assiste alla delegittimazione delle Corti ... huffingtonpost.it Una passeggiata tra le vie di Salamanca e un caffè in Plaza Mayor. Prima di tenere la sua lectio magistralis all'università della città spagnola, tra le più antiche d'Europa, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è fermato a prendere un caffè con re F - facebook.com facebook #Mattarella: tocca all'Europa dire di no di fronte all'ampliamento dei conflitti x.com