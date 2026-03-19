Mattarella | Europa indispensabile per la pace servono giustizia e inclusione – Il video

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che l'Europa è fondamentale per mantenere relazioni pacifiche e che la Carta di San Francisco, firmata sei anni prima, sottolinea questa importanza. Ha aggiunto che sono necessari giustizia e inclusione per sostenere questa missione. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Salamanca.

(Agenzia Vista) Salamanca, 19 marzo 2026 "Un'Europa, dunque, nucleo indispensabile per il mantenimento di quelle relazioni pacifiche che, sei anni prima, la Carta di San Francisco aveva posto al centro della missione identitaria delle Nazioni Unite. Un'organizzazione che nasceva per sottrarre ai singoli stati — non importa quanto potenti — le decisioni fondamentali su pace e sicurezza, immaginando così una nuova stagione del diritto internazionale fondata su tre pilastri: il divieto dell'uso della forza, il principio di sovrana eguaglianza degli stati, la promozione universale dei diritti umani", così il Presidente della Repubblica in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa all'Università di Salamanca. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Mattarella: "Europa indispensabile per la pace. Sappia dire no ai conflitti e alla perenne instabilità"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato una una lectio magistralis all'università di Salamanca (Spagna), alla presenza del... Mattarella: "La pace non è imporre proprio dominio sugli altri" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "La pace è un modo di pensare: quello di vivere insieme agli altri, rispettandoli, senza pretendere di imporre... Contenuti e approfondimenti su Mattarella Europa indispensabile per la... Temi più discussi: Mattarella: Tocca a Ue saper dire no ad ampliamento conflitti e perenne instabilità; Mattarella C’è una nuova pretesa di agire al di fuori delle regole degli Stati; Mattarella a Salamanca, i legami italo-spagnoli e il rilancio del multilateralismo; Mattarella convoca Consiglio Supremo di Difesa per la guerra in Iran, chi sono i membri da Meloni a Crosetto. Mattarella: Europa indispensabile per la pace, servono giustizia e inclusione(Agenzia Vista) Salamanca, 19 marzo 2026 'Un'Europa, dunque, nucleo indispensabile per il mantenimento di quelle relazioni pacifiche che, sei ... notizie.tiscali.it No all'uso della forza fuori dalle regoleIl presidente della Repubblica ha ricevuto l'onorificenza di dottore honoris causa dall'Università di Salamanca, in Spagna. Sovranismo assoluto insofferente alle regole ... msn.com Tv2000. . L’Università di #Salamanca ha conferito al Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, l’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa. La cerimonia di conferimento si è svolta nella Sala Paraninfo delle Scuole Minori, sede stori - facebook.com facebook Salamanca, il Presidente Mattarella incontra Re Felipe VI e saluta gli studenti italiani all’Università x.com