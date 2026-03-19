Un matrimonio, deciso dalla famiglia e non desiderato dai coniugi, si è trasformato in un procedimento giudiziario complesso. Sono stati avviati due procedimenti penali paralleli: uno per maltrattamenti alla moglie e l’altro per la sottrazione di incapaci da parte del marito. La vicenda coinvolge le autorità giudiziarie che stanno approfondendo le accuse mosse in sede legale.

Un matrimonio nato da una decisione familiare e mai realmente voluto da entrambi si è trasformato in un caso giudiziario complesso, con due procedimenti penali paralleli. È quanto sta emergendo al Tribunale di Varese, dove una vicenda iniziata in Albania si è conclusa tra separazione e accuse reciproche. Secondo quanto ricostruito in aula, il matrimonio sarebbe stato combinato dalle famiglie nel Paese d’origine. L’uomo, già residente in Italia, avrebbe incontrato la donna in Albania per poi sposarla pochi mesi dopo. Successivamente, la moglie lo avrebbe raggiunto nel Varesotto, dando inizio a una convivenza che però si è rivelata fin da subito problematica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Matrimonio diventa caso giudiziario. Al marito contestati maltrattamenti alla moglie la sottrazione di incapaci

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