MasterChef Italia chiude una stagione da record con 2,2 milioni di spettatori e una crescita significativa sui social. La trasmissione ha mostrato numeri importanti sia in tv che online, coinvolgendo un ampio pubblico e ottenendo risultati notevoli su Sky e NOW. La stagione ha fatto registrare anche un aumento di ascolti tra i giovani, confermando il successo del programma.

Tutti i numeri di MasterChef Italia: ascolti, share sui giovani e risultati social di una stagione da record su Sky e NOW. Quella che si è appena conclusa è stata un’altra edizione di grande successo per MasterChef Italia. L’edizione numero 15 cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, giunta alla proclamazione del vincitore Teo Canzi nella serata di giovedì 5 marzo, si è chiusa con ottime medie stagionali complessive: Total. su Digital-News.it Tutti i numeri di MasterChef Italia: ascolti, share sui giovani e risultati social di una stagione da record su Sky e NOW.. Quella che si è appena conclusa è stata un’altra edizione di grande successo per MasterChef Italia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - MasterChef Italia, stagione record: 2,2 milioni di spettatori e crescita social

Articoli correlati

Leggi anche: Spettatori in crescita e indotto record: il Giro d'Italia non è mai stato così attrattivo

Serie C, boom di spettatori nel girone di andata e crescita “social”Tempo di lettura: < 1 minutoBen 120mila spettatori in più nel girone di andata della Serie C Sky Wifi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Approfondimenti e contenuti su MasterChef Italia

Temi più discussi: Teo vincitore di MasterChef: Non lavoro per Cannavacciuolo; Chiara Pavan in pole position come quarta giudice a MasterChef? La speranza dei fan; Cannavacciuolo come un papà. Ecco perché ho detto che il secondo posto era un fallimento. Carlotta racconta il suo MasterChef; Chefs for Life 2026, partnership con Masterchef Italia e raccolta fondi digitale.

MasterChef Italia chiude una stagione da record: 2,2 milioni di spettatori e dominio sui socialSi è conclusa la quindicesima edizione di MasterChef Italia, il celebre cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, con una stagione che segna numeri da record e conferma il successo cr ... megamodo.com

Sky Italia, successo per MasterChef 15 con 2,2 milioni di spettatori mediSky Italia, MasterChef 15 chiude in crescita con 2,2 milioni di spettatori medi e ascolti in aumento del 2% Si è conclusa con risultati molto positivi la quindicesima edizione di MasterChef Italia, lo ... affaritaliani.it

Per ora sono solo rumors ma i fan ci sperano: Chiara Pavan potrebbe essere la quarta giudice di MasterChef Italia nell’edizione numero sedici, che andrà in onda solo a fine anno, ma che sta già iniziando le prime fasi di selezione dei concorrenti. A meno di u - facebook.com facebook

Vuoi diventare il prossimo MasterChef Italiano Iscriviti ora su masterchef.sky.it/casting-selezi… o scrivici su WhatsApp al +39 3481501820 #MasterChefIt x.com