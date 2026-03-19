Il 30 marzo 2026 alle 20:30, al Teatro Olimpico di Roma, si terrà lo spettacolo intitolato

Cosa: Lo spettacolo Io mi chiamo Massimo Bagnato, con la regia di Claudio “Greg” Gregori. Dove e Quando: Teatro Olimpico di Roma, 30 marzo 2026 alle ore 20:30. Perché: Una serata unica che unisce il meglio del repertorio dell’artista a materiali inediti, tra musica dal vivo e ironia colta. Il panorama della comicità romana si arricchisce di un appuntamento imperdibile che vede protagonista uno degli artisti più originali e raffinati della scena contemporanea. Il 30 marzo 2026, il prestigioso palcoscenico del Teatro Olimpico ospiterà Io mi chiamo Massimo Bagnato, una produzione targata LSD Edizioni. Non si tratta di una semplice carrellata di... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Massimo Bagnato al Teatro Olimpico: la risata come rito collettivo

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