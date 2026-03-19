Masala | Retegui in pole su Guirassy Ma comunque ci vuole un 9 degno del Milan

Il giornalista sportivo Andrea Masala, in un editoriale pubblicato su 'La Gazzetta dello Sport', parla della situazione del Milan in attacco e della possibile trattativa con Guirassy, sottolineando che Retegui è al centro delle discussioni. Masala evidenzia che, comunque, serve un attaccante che sia all’altezza delle aspettative del club. Il testo si concentra sulla posizione dei giocatori e sulle esigenze della squadra.

Il giornalista sportivo Andrea Masala ha pubblicato un editoriale sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' avente, per tema, le mosse del Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Questo perché oltre ad un difensore e ad un centrocampista (Mario Gila e Leon Goretzka i principali obiettivi), il Diavolo dovrà pure inserire un nuovo centravanti nel suo organico. In merito alla scelta dell'attaccante, Masala ha scritto come il Milan non possa permettersi di sbagliare ancora. "Retegui è la prima scelta, e qui pesa anche il passaporto. Tra Mateo e il Milan potrebbe esserci un matrimonio d’interesse, con reciproci vantaggi per tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Masala: “Retegui in pole su Guirassy. Ma comunque ci vuole un 9 degno del Milan” Articoli correlati Calciomercato Milan, caccia all’attaccante: in pole position c’è Guirassy del Borussia DortmundIl Milan seguiva Guirassy, come si ricorderà, già ai tempi in cui militava nello Stoccarda: all'epoca, il centravanti guineano di passaporto... Milan, caccia al 9: Guirassy in pole, spuntano le rotte arabeDa Guirassy a Jackson, passando per le opzioni Retegui e Núñez: il piano di Furlani per l'attacco di Allegri.