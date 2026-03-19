La Regina Mary di Danimarca ha visitato l’Australia, paese di origine, e ha indossato di nuovo l’abito floreale che aveva già portato in passato. La sua presenza è stata molto osservata e ha attirato l’attenzione sui social e sui media locali. La Regina ha partecipato a eventi ufficiali e incontri pubblici durante questa visita.

La Regina Mary di Danimarca è tornata in Australia, sua terra d’origine, e non potrebbe essere più radiosa. Sarà l’aria di casa, certamente, ma un certo peso è da attribuire alla sua sempre impeccabile scelta dei look da indossare, a ogni occasione. Stavolta, alla fine di una lunga giornata di incontri ed eventi, la sempre chic Mary ha optato per un abito floreale (rigorosamente riciclato dal suo guardaroba), che intende essere un omaggio alla primavera in arrivo. Mary di Danimarca nella sua Australia. La moda non è semplicemente “indossare qualcosa” e, come abbiamo già visto in molte occasioni, può diventare uno strumento potentissimo, veicolo di messaggi dall’alto valore simbolico ed emotivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mary di Danimarca ricicla l’abito floreale, ed è subito primavera

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