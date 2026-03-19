Il dirigente di una squadra di calcio ha commentato la corsa scudetto tra Inter e Milan, affermando che i nerazzurri si trovano nella posizione della lepre da fermare. Ha aggiunto di voler trasmettere un senso di ottimismo, anche se riconosce che la squadra si trova in una posizione difficile. Le sue dichiarazioni riguardano il ruolo attuale della squadra nella competizione.

Inter News 24 Marotta ha detto la sua sulla corsa Scudetto tra Inter e Milan, definendo i nerazzurri nella posizione della lepre. Giuseppe Marotta è intervenuto in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza. Queste le parole del presidente dell’Inter: VOLATA SCUDETTO? «Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi». STADIO «La nuova struttura nasce dall’esigenza dei due club di avere una struttura che risponda in primis agli standard internazionali e che rappresentino la casa dei due club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta: «Siamo la lepre da fermare, la posizione più difficile. Voglio trasmettere ottimismo»

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