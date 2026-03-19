Marisa Laurito, artista e attrice napoletana, ha affermato che la vita è un viaggio in cui cerca di condividere e ricevere amore. La sua carriera spazia dal teatro con Eduardo alla spiritualità, passando per collaborazioni con Arbore. In un’intervista ha parlato anche della solitudine che si può vivere come artista, evidenziando il suo percorso tra momenti di creatività e introspezione.

Ci sono artisti che attraversano il tempo. E poi ci sono artisti che diventano il tempo che attraversano, come Marisa Laurito. Da oltre mezzo secolo è una presenza inconfondibile della cultura italiana: attrice di teatro e cinema, protagonista televisiva, interprete lirica, direttrice artistica, pittrice e scultrice, icona dei diritti civili. Ma soprattutto una figura che ha saputo incarnare un’idea di spettacolo che oggi sembra quasi scomparsa: quella dell’artista totale, capace di attraversare linguaggi diversi senza perdere mai identità, energia e libertà. Per molti italiani il primo ricordo è quello della televisione degli anni d’oro, quando il varietà riuniva davanti allo schermo milioni di spettatori e Marisa Laurito diventava un volto familiare nelle case di tutto il Paese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marisa Laurito: “La vita è un viaggio: io provo solo a regalare e prendere amore”

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