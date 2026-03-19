Maretta nel Pd | Picierno-Schlein ultimo atto?

Nel Partito Democratico si è acceso un dibattito tra le due principali figure, con una tensione che si fa sempre più evidente. Ogni due anni e mezzo, il Parlamento europeo svolge una verifica di metà mandato, e quest'anno si attende anche nel partito italiano un momento di confronto che potrebbe segnare una svolta. La discussione riguarda le posizioni e le strategie dei leader coinvolti.

Ogni due anni e mezzo il Parlamento europeo effettua una verifica di metà mandato. Toccherà anche stavolta e a Bruxelles, nel centrosinistra, c’è chi agita già – con largo anticipo visto che le elezioni ci sono state nel 2024 – la possibilità di un cambio alla guida, per sostituire Roberta Metsola e i suoi vicepresidenti. Tra i quali c’è anche l’italiana Pina Picierno, una delle esponenti di punta dei riformisti italiani. Pina Picierno con Roberta Metsola (Imagoeconomica). I piani di Schlein: largo a Zingaretti e Tinagli. Secondo il Corriere della Sera, Elly Schlein sostituirebbe volentieri la vicepresidente del Parlamento europeo con Nicola Zingaretti, attualmente capo della delegazione del Pd. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Maretta nel Pd: Picierno-Schlein ultimo atto? Articoli correlati Pd, Picierno: "Inaccettabili inviti a riformisti ad andarsene, Schlein chiarisca""Ogni giorno ha la sua pena e succede così che sia costretta a parlare del Professor Tommaso Montanari, che dall'altro della sua cattedra in... Leggi anche: **Pd: riformisti avvertono Schlein, Picierno 'partito è ancora casa democratici?'** Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maretta nel Pd Picierno Schlein ultimo... Staffetta europea per i dem? Ecco come Schlein può liberarsi dell’ingombrante PiciernoVicepresidenza Parlamento UE: ecco perché Nicola Zingaretti può ambire al posto di Pina Picierno (col benestare di Schlein) ... policymakermag.it Pina Picierno ribelle anti-Schlein, al referendum vota Sì (con un occhio al Nazareno)Picierno è tra i pochi nel Pd a non aver seguito la linea: «Sono mesi che nel Pd viviamo un clima irrespirabile» ... roma.corriere.it