Maresciallo diventa padre | No al trasferimento Viene prima il lavoro

Un maresciallo, diventato padre, si è opposto a un trasferimento temporaneo vicino a casa, affermando che il suo ruolo nel servizio è insostituibile. La decisione è stata presa nonostante le richieste di avvicinarsi alla famiglia, mantenendo il suo incarico originale. La vicenda ha attirato l'attenzione su questa situazione, evidenziando le tensioni tra esigenze familiari e obblighi lavorativi.

di Marina Verdenelli Diventa padre ma al lavoro è insostituibile e gli negano il trasferimento temporaneo vicino casa. E’ successo a un sottufficiale dell’Esercito in servizio a Pesaro. Dopo la nascita del figlio voleva avvicinarsi a casa, a Pescara, per tre anni, per contribuire alla sua crescita, ma non potrà farlo. Prima è stato l’Esercito a dirgli di no, poi il Tar delle Marche che ha rigettato il ricorso. Anteponendo le esigenze lavorative a quelle della famiglia. La richiesta del sottufficiale, 30 anni, maresciallo, professionista super specializzato, aveva fatto leva sul beneficio previsto per i genitori. Lo Stato Maggiore dell’Esercito gli ha risposto no, il suo reparto è unico in Italia, in carenza d’organico proprio nella sua specialità, e spostarlo significherebbe lasciare una casella vuota che nessun altro può coprire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maresciallo diventa padre: "No al trasferimento. Viene prima il lavoro" Articoli correlati Maresciallo dell'Esercito diventa padre ma al lavoro è insostituibile: il Tar dice no al trasferimento temporaneoIl militare voleva trasferirsi per tre anni vicino casa, per crescere il figlio appena nato. Prima predica di Quaresima con il Papa. Padre Pasolini: pace viene da coraggio farsi piccoliL’urgenza della pace ha trovato spazio anche nella prima predica di Quaresima del predicatore della Casa Pontificia, padre Roberto Pasolini. Andrea DelMastro asfalta i signori del no del referendum sulla giustizia Tutto quello che riguarda Maresciallo diventa Temi più discussi: Maresciallo diventa padre: No al trasferimento. Viene prima il lavoro; Maresciallo dell'Esercito diventa padre ma al lavoro è insostituibile: il Tar dice no al trasferimento temporaneo; Maresciallo dell'Esercito diventa padre ma al lavoro è insostituibile: il Tar dice no al trasferimento temporaneo; Maresciallo diventa padre ma il trasferimento gli viene negato: no confermato dal Tar. Maresciallo diventa padre: No al trasferimento. Viene prima il lavoroSottufficiale del 28° Reggimento Pavia voleva avvicinarsi al figlio. L’Esercito dice no: Il suo ruolo è insostituibile. I giudici confermano. msn.com Maresciallo diventa padre ma il trasferimento gli viene negato: no confermato dal TarLe esigenze operative del reparto prevalgono sul diritto alla vicinanza familiare Diventa padre e chiede di essere temporaneamente trasferito più vicino alla propria famiglia per poter seguire il figl ... youtvrs.it In arrivo un nuovo concorso! Presto sarà pubblicato il bando per diventare un Allievo Maresciallo dell’#AeronauticaMilitare. Se cerchi una carriera fatta di competenze, responsabilità e passione per il volo… questa potrebbe essere la tua occasione. Resta - facebook.com facebook Maresciallo a processo: la "goliardata" finisce davanti al giudice. Accuse pesanti di falso e concussione per uno scherzo in caserma. #carabinieri x.com