Maresciallo diventa padre | No al trasferimento Viene prima il lavoro

Da ilrestodelcarlino.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un maresciallo, diventato padre, si è opposto a un trasferimento temporaneo vicino a casa, affermando che il suo ruolo nel servizio è insostituibile. La decisione è stata presa nonostante le richieste di avvicinarsi alla famiglia, mantenendo il suo incarico originale. La vicenda ha attirato l'attenzione su questa situazione, evidenziando le tensioni tra esigenze familiari e obblighi lavorativi.

di Marina Verdenelli Diventa padre ma al lavoro è insostituibile e gli negano il trasferimento temporaneo vicino casa. E’ successo a un sottufficiale dell’Esercito in servizio a Pesaro. Dopo la nascita del figlio voleva avvicinarsi a casa, a Pescara, per tre anni, per contribuire alla sua crescita, ma non potrà farlo. Prima è stato l’Esercito a dirgli di no, poi il Tar delle Marche che ha rigettato il ricorso. Anteponendo le esigenze lavorative a quelle della famiglia. La richiesta del sottufficiale, 30 anni, maresciallo, professionista super specializzato, aveva fatto leva sul beneficio previsto per i genitori. Lo Stato Maggiore dell’Esercito gli ha risposto no, il suo reparto è unico in Italia, in carenza d’organico proprio nella sua specialità, e spostarlo significherebbe lasciare una casella vuota che nessun altro può coprire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

maresciallo diventa padre no al trasferimento viene prima il lavoro
© Ilrestodelcarlino.it - Maresciallo diventa padre: "No al trasferimento. Viene prima il lavoro"

Articoli correlati

Maresciallo dell'Esercito diventa padre ma al lavoro è insostituibile: il Tar dice no al trasferimento temporaneoIl militare voleva trasferirsi per tre anni vicino casa, per crescere il figlio appena nato.

Prima predica di Quaresima con il Papa. Padre Pasolini: pace viene da coraggio farsi piccoliL’urgenza della pace ha trovato spazio anche nella prima predica di Quaresima del predicatore della Casa Pontificia, padre Roberto Pasolini.

Andrea DelMastro asfalta i signori del no del referendum sulla giustizia

Video Andrea DelMastro asfalta i signori del no del referendum sulla giustizia

Tutto quello che riguarda Maresciallo diventa

Temi più discussi: Maresciallo diventa padre: No al trasferimento. Viene prima il lavoro; Maresciallo dell'Esercito diventa padre ma al lavoro è insostituibile: il Tar dice no al trasferimento temporaneo; Maresciallo dell'Esercito diventa padre ma al lavoro è insostituibile: il Tar dice no al trasferimento temporaneo; Maresciallo diventa padre ma il trasferimento gli viene negato: no confermato dal Tar.

maresciallo diventa padre noMaresciallo diventa padre: No al trasferimento. Viene prima il lavoroSottufficiale del 28° Reggimento Pavia voleva avvicinarsi al figlio. L’Esercito dice no: Il suo ruolo è insostituibile. I giudici confermano. msn.com

Maresciallo diventa padre ma il trasferimento gli viene negato: no confermato dal TarLe esigenze operative del reparto prevalgono sul diritto alla vicinanza familiare Diventa padre e chiede di essere temporaneamente trasferito più vicino alla propria famiglia per poter seguire il figl ... youtvrs.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.