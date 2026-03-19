Marco Giallini operato dopo la caduta fuori dall’hotel la protesi per tornare sul set Rai Parlano i colleghi | come ha fatto a rompersi il femore – Il video

L’attore Marco Giallini è stato operato dopo una caduta fuori dall’hotel in cui si trovava durante le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone ad Aosta. La sua rottura del femore è avvenuta quando un cane gli è saltato addosso all’uscita dell’albergo. I colleghi hanno commentato l’incidente e si sta procedendo con l’installazione di una protesi per permettergli di tornare sul set.

Per l’attore Marco Giallini la situazione sarebbe precipitata dopo che un cane gli è saltato addosso, all’uscita dell’hotel dove alloggiava per le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone ad Aosta. L’attore è finito a rovinosamente a terra, procurandosi una frattura scomposta del collo del femore. L’attore romano è stato operato all’ospedale Parini del capoluogo valdostano, dove il dottor Manuel Mancini gli ha applicato una protesi d’anca. Mancini è lo stesso chirurgo che nel 2009 intervenne sul polso di Papa Ratzinger. «L’intervento è riuscito molto bene, l’ho già messo in piedi e potrà iniziare presto a camminare con la fisioterapia», ha dichiarato il medico nel video condiviso sui social dai colleghi di Giallini. 🔗 Leggi su Open.online

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