Il 19 marzo 2026, Bologna celebra il 24º anniversario dell’assassinio di Marco Biagi, un docente e giuslavorista ucciso in un attentato. La città si ferma per ricordare l’evento e mantenere vivo il ricordo di chi ha contribuito alla trasformazione delle politiche del lavoro nel paese. La commemorazione si svolge nel rispetto della memoria di Biagi e della sua figura pubblica.

Bologna, 19 marzo 2026 – V entiquattro anni dopo la città si ferma e ricorda Marco Biagi. Per non dimenticare, per continuare a costruire e coltivare la memoria di un uomo che stava cambiando l’Italia. Biagi pensava ai giovani, alle donne, ai più fragili. Temi che gli costarono la vita, in via Valdonica, il 19 marzo del 2002. Ucciso dalle Nuove Brigate Rosse, a due passi dal portone di casa, sotto i portici. «Un omicidio politico che ha segnato una ferita profonda nella storia repubblicana recente e che ancora oggi interroga le istituzioni, la società, le coscienze», dice la sorella Francesca. Così la politica e le diverse istituzioni si sono trovate in quella piazzetta che porta il nome del giuslavorista, professore e consulente dello Stato, assassinato a soli 51 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marco Biagi, l’eredità e il ricordo. “Un omicidio politico, ferita aperta”

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