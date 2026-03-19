Marc Jacobs presenta la tote beige in canvas chiamata The Cargo, caratterizzata da dettagli curati e finiture precise. Il prodotto viene descritto come un accessorio pratico e versatile, pensato per un uso quotidiano. L'articolo include un avviso sulla presenza di link di affiliazione e sulla possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l'acquirente.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tela canvas e ricamo: come invecchia il beige di Marc Jacobs. La scelta del materiale per la borsa ‘The Cargo Canvas Medium Tote’ non è casuale, ma riflette una filosofia progettuale precisa. Il produttore ha specificato che la tela canvas utilizzata è destinata a sbiadire e rilassarsi nel tempo. Questo dettaglio tecnico è fondamentale per comprendere l’evoluzione estetica del prodotto. A differenza delle tele sintetiche o dei tessuti rigidi che mantengono un aspetto “nuovo” ma possono sembrare artificiali con gli anni, questa tela di cotone testurizzata possiede una natura organica che evolve. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marc Jacobs The Cargo Canvas: Tote beige, dettagli e cura

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