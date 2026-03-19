Marathon | la dura vita su Tau Ceti IV

Marathon, il nuovo gioco sviluppato da Bungie, si svolge su Tau Ceti IV e presenta un’ambientazione futuristica con elementi di azione e sopravvivenza. La trama ruota attorno a un’agenzia spaziale che gestisce una colonia su questo pianeta, coinvolgendo personaggi che affrontano missioni e sfide in un ambiente ostile. Il gioco è stato rilasciato di recente e ha già attirato l’attenzione degli appassionati di science fiction.

Marathon è l’ultima fatica di Bungie, storico team autore della serie Destiny. Dietro una struttura classica da extraction shooter, il titolo offre ampio spazio alla riflessione su tematiche collegate alla fantascienza come il transumanesimo, la migrazione delle coscienze e la costruzione di telai meccanici che possano sostituire i corpi umani e sconfiggere il concetto tradizionale di morte. Ma come funziona il nuovo gioco di Bungie? Marathon e la vita su Tau Ceti IV. Gameplay di Marathon – Bungie Marathon è ambientato sul pianeta Tau Ceti IV, già visto nei capitoli precedenti della serie e nel quale, dopo il fallito insediamento di una colonia umana, i Runners vanno a saccheggiare ogni risorsa possibile rimasta abbandonata sulla sua superficie. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Marathon: la dura vita su Tau Ceti IV Articoli correlati Elba Island Marathon 2026: side events e Marathon Village trasformano la corsa in un evento di tre giorniLa decima edizione della Maratona dell’Isola d’Elba, in programma domenica 10 maggio 2026 con partenza e arrivo a Marina di Campo, si prepara a... Turno interessante. Arbitra Calabrò. Riflettori puntati su Tau-GrossetoSarà l’arbitro Marco Calabrò della sezione di Reggio Calabria a dirigere domani pomeriggio la sfida Cannara-Siena, in programma allo stadio Spoletini...