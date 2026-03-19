Marano comitato per l’ordine e la sicurezza con il prefetto al Convento Santa Maria degli Angeli

Questo pomeriggio a Marano si è tenuto un incontro tra il comitato per l’ordine e la sicurezza e il prefetto presso il Convento Santa Maria degli Angeli. La riunione si è concentrata sull’aumento dei reati nelle ultime settimane, inclusa l’omicidio di Castrese Palumbo. È stato discusso il clima di tensione crescente nella città e sono state valutate possibili misure di intervento.

Comitato per l’ordine e la sicurezza questo pomeriggio a Marano, presso il Convento Santa Maria degli Angeli, a seguito dell'escalation criminale che è registrata nelle ultime settimane in città, tra cui l’omicidio di Castrese Palumbo. Al tavolo convocato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, presenti il procuratore di Napoli Nord Domenico Airoma e i vertici delle forze dell’ordine. Si tratta di un comitato aperto al pubblico. Nella sala del Convento sono state accolte associazioni, parroci, cittadini e dirigenti scolastici. Tutti hanno chiesto maggiore presenza dello Stato nell'area a nord di Napoli. "Lo Stato ha sentito il diritto dovere di essere qui da voi - ha dichiarato Di Bari -. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marano, comitato per l’ordine e la sicurezza con il prefetto al Convento Santa Maria degli Angeli Articoli correlati Assalti ai bancomat, sindaci dal Prefetto: l'emergenza al tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezzaI sindaci dei comuni di Chieuti, Apricena, Peschici, Poggio Imperiale, Torremaggiore, Cagnano Varano, Troia, Bovino, Casalvecchio di Puglia e Ordona... Tutto quello che riguarda Convento Santa Maria Argomenti discussi: Marano, comitato per l'ordine e la sicurezza con il prefetto al Convento Santa Maria degli Angeli; Marano comitato per l’ordine e la sicurezza con il prefetto al Convento Santa Maria degli Angeli. Marano, nasce una biblioteca al convento di Santa Maria degli AngeliUn faro di cultura sta per accendersi nel cuore della città. All’interno del chiostro del convento francescano di Santa Maria degli Angeli nascerà a breve una grande biblioteca. Un progetto ambizioso ... ilmattino.it