Manuela Arcuri il monologo a Le Iene contro l’amica che l’ha tradita – VIDEO

Manuela Arcuri ha partecipato a “Le Iene” e ha pronunciato un monologo in cui ha parlato di un tradimento subito da un’amica. La attrice ha anche affrontato la sua separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, condividendo dettagli sulla situazione personale e sui sentimenti legati a questi eventi. Il video è stato pubblicato su Perizona, dove sono stati mostrati i momenti salienti del suo intervento.

Non solo la separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, ma anche il tradimento di un’amica: Manuela Arcuri è reduce da un periodo tutt’altro che facile. L’attrice ne aveva parlato durante una recente ospitata a “Verissimo”. “Ci sono state delle amiche che, quando ho raccontato loro della crisi coniugale, si sono avvicinate a Giovanni – aveva svelato – Amiche che ritenevo tali ma non lo erano. Però anche nei momenti di difficoltà, forse capisci chi hai realmente intorno. Sono stata pugnalata alle spalle e questo mi ha ferito tantissimo”. In quell’occasione, aveva parlato al plurale. CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK Successivamente, Manuela Arcuri è apparsa a “Le Iene” dove è stata protagonista di un monologo incentrato su un’amica che avrebbe tentato di rubarle il marito. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Manuela Arcuri, il monologo a “Le Iene” contro l’amica che l’ha tradita – VIDEO Articoli correlati “Forse un amore si perdona, un’amica mai. Soprattutto se cerca di rubarti il marito”: il monologo di Manuela Arcuri a Le IeneManuela Arcuri ha scelto Le Iene per parlare di un tradimento difficile da digerire, quello di un’amica fidata che, secondo l’attrice, ha provato a... Leggi anche: Manuela Arcuri tradita da un’amica: “Ha provato a rubarmi il marito mentre le chiedevo aiuto” Contenuti utili per approfondire Manuela Arcuri Temi più discussi: Manuela Arcuri tradita da un'amica: Ha provato a rubarmi il marito mentre le chiedevo aiuto; Il monologo di Manuela Arcuri; Le Iene: Ditonellapiaga esegue la canzone Che fastidio! Video; Le Iene: Puntata del 18 marzo Video. Manuela Arcuri, a Le Iene il monologo contro l’amica dopo l’addio al maritoDopo aver confermato la fine della relazione con Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri torna a mettere i puntini sulle i. Ospite a Le Iene, l’attrice si è lasciata andare a un monologo dal sapore ... dilei.it Manuela Arcuri: La mia amica ha provato a rubarmi il marito. Lo sfogo a Le Iene (VIDEO)Manuela Arcuri rompe il silenzio su uno dei momenti più delicati della sua vita ... msn.com MANUELA ARCURI A MATERA PER PROIEZIONE FILM “TRADITA”: “MATERA È UNA CARTOLINA, CON TRADITA TORNO IN UN RUOLO DA PROTAGONISTA”. REPORT, VIDEO-INTERVISTA, FOTO https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/cinema-cultur - facebook.com facebook Manuela Arcuri si separa dal marito: accordo per 6mila euro al mese, la villa di famiglia e l'affido condiviso del figlio x.com