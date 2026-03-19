Mantovano critica Grosso sul tema del futuro del sistema giudiziario, sostenendo che il sorteggio dei magistrati eliminerà la negligenza. In un intervento pubblico, ha anche affermato che la Costituzione non deve essere considerata un oggetto da museo, ma un documento vivo da interpretare nel contesto attuale. Il dibattito sulla riforma della giustizia si intensifica con il referendum ormai prossimo.

Il voto per il referendum sulla giustizia si avvicina e il dibattito attorno alla “riforma a lungo attesa” prosegue. Stavolta, si sono confrontati sul tema il presidente del “Comitato per il No” Enrico Grosso e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in un confronto al Corriere Tv. «Questa riforma pone delle fondamenta. Fino a questo momento il sistema delle correnti ha garantito chi era iscritto, ha fatto avanzare in carriera chi ha depositato sentenze con anni di ritardo e fatto errori», ha spiegato il funzionario di Palazzo Chigi, sottolineando che «togliere questa sorta di assicurazione sulla negligenza, sulla sciatteria, si realizza con il sorteggio e con l’istituzione del consiglio disciplinare». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mantovano stende Grosso: “Il sorteggio eliminerà la negligenza. La Costituzione non è un oggetto da museo”

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