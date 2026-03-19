Alexander Manninger ha commentato la situazione della porta della Juventus, sottolineando che manca un erede di Buffon e che Donnarumma era l’unico portiere considerato all’altezza. La discussione sulla gerarchia tra i portieri bianconeri continua a essere al centro dell’attenzione, con Manninger che interviene chiarendo la sua opinione sulla questione. La questione riguarda principalmente le scelte future della squadra nel ruolo di portiere.

Alexander Manninger entra a gamba tesa sul dibattito che sta infiammando la Continassa: la successione gerarchica nella porta della Juventus. L’ex vice-Buffon, intervistato da Tuttosport, ha analizzato il momento di flessione di Michele Di Gregorio e Mattia Perin, sottolineando come l’attuale coppia non riesca a garantire quella “sicurezza totale” tipica dell’era Buffon. Secondo l’austriaco, l’unico vero erede in grado di colmare quel vuoto sarebbe stato Gigio Donnarumma, rammaricandosi per il mancato affondo bianconero prima del suo approdo al Manchester City. «In estate qualcosa cambierà necessariamente – ha sentenziato Manninger – perché per vincere servono i campioni e la Juve ne ha sempre avuti». 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Manninger avverte la Juve: “Manca un erede di Buffon, Donnarumma era l’unico”

Articoli correlati

Zenga avverte la Juve: “Attacco, manca qualità”Dagli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha acceso i riflettori sui limiti offensivi bianconeri, partendo dal caso Dušan Vlahovi?.

Leggi anche: Il figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà, spunta l’unico erede: “Era il segretario”