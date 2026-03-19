Appuntamento domani sera alle 21.15 a Corridonia con " Mangiare con gli occhi ". L’incontro è organizzato da Slow Food Corridonia, con il patrocinio del Comune, che si terrà nel salone del centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici" in via Cavour. A salire in cattedra sarà la storica dell’arte e museologa Giuliana Pascucci che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle immagini del cibo tra arte, memoria e cultura. Un viaggio interessante che conquisterà l’attenzione di tutti. "Che cosa raccontano i quadri quando raffigurano ceste di frutta, tavole imbandite o semplici pagnotte? – affermano gli organizzatori –;olto più di quanto immaginiamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mangiare con gli occhi". Il cibo tra arte, memoria e cultura

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