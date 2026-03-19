Negli ultimi anni in Italia si è registrata una notevole crescita dei furti di auto, un fenomeno che coinvolge criminali sempre più esperti nell’uso di tecnologie avanzate. I ladri d’auto, infatti, hanno adattato le loro strategie alle innovazioni dei sistemi di apertura e accensione, diventando più sofisticati. Per contrastarli, alcune persone utilizzano metodi semplici come la carta stagnola.

Negli ultimi anni in Italia si è registrata una preoccupante impennata del numero di furti d'auto, ed essendo i sistemi di apertura e accensione dei veicoli sempre più moderni, i ladri hanno imparato a sfruttare la tecnologia a proprio vantaggio. Da un lato, infatti, i sistemi " keyless " offrono al conducente la comodità di aprire, chiudere e avviare l'auto senza utilizzare fisicamente la chiave, sfruttando un transponder Rfid che comunica via radio con la vettura quando è nelle vicinanze: in questo modo è dunque possibile compiere le operazioni di cui sopra anche tenendo in tasca o in borsa il dispositivo. Dall'altro, tuttavia, si porge involontariamente il fianco ai ladri i quali, sempre più avvezzi alle novità tecnologiche, sono pronti ad approfittare delle falle di questo sistema per appropriarsi del veicolo finito nel loro mirino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Malviventi hi-tech, i ladri d'auto si evolvono: come contrastarli col trucco della carta stagnola

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