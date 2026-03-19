Il ministro Nordio ha disposto l'invio di ispettori alla procura di Como in seguito a segnalazioni di maltrattamenti nei confronti di un bambino autistico ospite dell’istituto “Villa Santa Maria” di Tavenerio. Secondo quanto riferito, i familiari hanno fornito fotografie e presentato denunce riguardo a episodi di violenza che coinvolgerebbero il giovane. La situazione è ora al vaglio delle autorità competenti.

Un giovane autistico ospite dell’istituto “Villa Santa Maria” di Tavenerio (Como ) sarebbe stato vittima di gravi episodi di violenza, documentati dai familiari con fotografie e segnalazioni alle autorità. Nonostante ciò, la Procura avrebbe chiesto l’archiviazione del caso, ritenendo non sussistenti responsabilità della struttura. L’interrogazione parlamentare del senatore Maurizio Gasparri ha sollevato dubbi sulla gestione delle indagini, evidenziando possibili lacune nell’acquisizione delle prove e chiedendo accertamenti su eventuali negligenze, oltre a verifiche sui requisiti e sugli standard qualitativi dell’istituto. Il ministero della Giustizia, a seguito della sua interrogazione, ha disposto: “accertamenti preliminari al fine di intercettare, laddove sussistenti, eventuali criticità o anomalie nella conduzione del procedimento”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maltrattamenti al bambino autistico di “Villa Santa Maria”? Nordio manda gli ispettori alla procura di Como

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