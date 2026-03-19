Maltempo blocca Catanzaro-Modena | partita rinviata

A causa di un'allerta meteo, tutti gli impianti sportivi di Catanzaro sono stati chiusi e la partita tra Catanzaro e Modena, prevista per domani alle 20, è stata rinviata. La decisione è stata presa dal sindaco, che ha disposto la sospensione delle attività sportive nella città. La partita non si svolgerà come programmato e sarà recuperata in una data ancora da definire.

La sfida tra Catanzaro e Modena, fissata per domani alle ore 20, non si giocherà a causa di un’allerta meteo che ha costretto il sindaco Fiorita a chiudere tutti gli impianti sportivi della città. L’ordinanza N. 32 del 16 marzo 2026, basata sul bollettino MAU n. 94 della Protezione Civile, ha imposto la sospensione delle attività all’aperto, costringendo la Lega Serie B a rinviare l’incontro a data da destinarsi. L’impatto immediato si è fatto sentire anche sulla preparazione tecnica: mister Aquilani non ha potuto tenere la conferenza stampa prevista oggi, poiché il maltempo ha obbligato la squadra a cambiare il campo di allenamento. La decisione amministrativa del primo cittadino ha avuto un effetto domino che ha bloccato ogni attività sportiva pubblica nel territorio comunale per la giornata del 17 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maltempo blocca Catanzaro-Modena: partita rinviata Articoli correlati Leggi anche: Il Modena fermato dal maltempo. Rinviata la partita di Catanzaro Calcio, allerta maltempo: rinviata Catanzaro-ModenaModena, 16 marzo 2026 – La partita di calcio Serie B Catanzaro-Modena, in programma il 17 marzo a Catanzaro è stata rinviata causa allerta maltempo. Approfondimenti e contenuti su Maltempo blocca Catanzaro Modena... Temi più discussi: Serie B, Palermo-Juve Stabia accende il turno infrasettimanale. Ashley Cole guida il Cesena a Mantova. Il programma; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie B, rinviata Catanzaro-Modena: il maltempo ferma la 31ª giornata; Calcio allerta maltempo | rinviata Catanzaro-Modena. Ufficiale, rinviata la partita Catanzaro-Modena di domani causa maltempo. Probabile recupero dopo PasquaA seguito del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche e preso atto del bollettino di messaggio di allerta della Protezione Civile, il sindaco di Catanzaro ha disposto l’Ordinanza che prevede ... giornaledicalabria.it QS - Il Modena fermato dal maltempo. Rinviata la partita di CatanzaroCome scrive Alessandro Bedoni sul Quotidiano Sportivo, Catanzaro-Modena questa sera non si giocherà. La notizia era nell’aria. tuttob.com Rinviata Catanzaro-Modena. Annullato il volo charter Screenshot Lunedi scorso il volo charter che doveva trasportare il Modena e' stato annullato. La partita si doveva giovare ieri sera, il match era Catanzaro-Modena. Il volo charter era di Luxwing, ma operato - facebook.com facebook Oggi parte l’infrasettimanale di B ma senza Catanzaro-Modena, rinviata per allerta meteo x.com