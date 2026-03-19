Madonna di San luca in Bolognina | il video

Fino a domenica 22 marzo, l’icona della Madonna di San Luca in Bolognina è esposta presso la parrocchia di San Girolamo. La visita è stata annunciata dall’amministrazione della chiesa, invitando i fedeli a partecipare alle occasioni di preghiera e alle manifestazioni organizzate. La venerata immagine rimane visibile al pubblico durante tutto il periodo indicato.

Fino a domenica 22 marzo, la venerata icona è in visita alla parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio: da lì andrà, tra le varie tappe, a villa Erbosa e alle Cucine popolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Madonna di San luca in Bolognina: il video Articoli correlati Madonna di San Luca: il programma dei 4 giorni in BologninaBologna, 19 marzo 2026 – Dopo lo sfregio del furto, ecco la prima uscita ufficiale della Madonna di San Luca che, da oggi a domenica 22 marzo,... Madonna di San Luca davanti alla scuola in Bolognina: genitori divisi e scontro politicoLa visita organizzata da don Milko Ghelli farà tappa vicino alla scuola comunale. Santuario Madonna di San Luca Bologna #shortvideo #italy #church #family Tutti gli aggiornamenti su Madonna di San luca in Bolognina il... Temi più discussi: Scontro sulla Madonna di San Luca a scuola: il parroco vuole portarla, i genitori protestano; Bologna, è scontro sulla Madonna di San Luca a scuola. I genitori contro la tappa della processione nel cortile della materna; Allarme all’asilo: sta passando la Madonna di San Luca; Madonna di San Luca, il passaggio fuori da scuola divide i genitori. Polemica sterile, è un’icona. Resti in chiesa. Madonna di San Luca: il programma dei 4 giorni in BologninaTanti appuntamenti: la visita a malati e sanitari di Villa Erbosa e la preghiera alle Cucine popolari. Domenica la benedizione solenne ... msn.com Bologna: è scontro sulla visita a scuola della Madonna di San Luca | I genitori: Le istituzioni sono laicheBologna, è scontro sulla Madonna di San Luca: i genitori si oppongono durante a una visita a scuola organizzata dal parroco ... ilsussidiario.net La Madonna delle Grazie all'interno della Cattedrale di San Lorenzo. La Madonna delle Grazie della Cattedrale di San Lorenzo è stata attribuita in passato alla scuola peruginesca, in particolare a Giannicola di Paolo, mentre oggi è largamente riconosciuta co - facebook.com facebook Madonna di San Luca alla Bolognina, polemiche per la visita alla scuola x.com