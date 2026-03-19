Da oggi e fino a domenica 22 marzo, la statua della Madonna di San Luca sarà esposta nella parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio, in Bolognina. Questa è la prima uscita ufficiale dopo il furto subito e coinvolge quattro giorni di visite e momenti di incontro. La Madonna di San Luca sarà visibile durante tutto il periodo, attirando fedeli e curiosi.

Bologna, 19 marzo 2026 – Dopo lo sfregio del furto, ecco la prima uscita ufficiale della Madonna di San Luca che, da oggi a domenica 22 marzo, visiterà la parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio, in Bolognina. L’arrivo alla parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio. Intenso il programma della quattro giorni. L’arrivo nella parrocchia ultracentenaria, costruita nel punto in cui via Fioravanti diventa via dell’Arcoveggio, è previsto per oggi verso le 17. Dopo il Vespro e il Rosario, alle 18, monsignor Francesco Cavina celebrerà la messa seguita dalla veglia. Venerdì il parco e la scuola materna. Venerdì 20, la chiesa aprirà alle 7 e dopo il Rosario e le Lodi, alle 9 si terrà la messa e l’adorazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna di San Luca: il programma dei 4 giorni in Bolognina

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