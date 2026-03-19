A Macerata, trenta studenti partecipano a un progetto che combina esercizi mentali e attività di cura del benessere. Lo sportello psicologico dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri si occupa di supportare i ragazzi attraverso incontri e iniziative dedicate. Questo approccio mira a rafforzare la salute psicologica degli studenti, offrendo loro strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane.

Lo sportello psicologico dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri a Macerata sta ridefinendo il concetto di benessere scolastico. Oltre 30 studenti delle medie frequentano regolarmente l’iniziativa Ne parliamo insieme, attiva tutto l’anno in orario pomeridiano. Il progetto, gestito in collaborazione con Il Faro, trasforma la scuola da luogo di mera istruzione a spazio di crescita emotiva strutturata. L’attenzione al benessere non è un optional ma una scelta educativa radicata nel curriculum. La vicepreside Oriana Costarelli coordina l’integrazione del progetto nel percorso scolastico, garantendo continuità tra docenti e famiglie. L’obiettivo non è solo curare il disagio, ma potenziare le risorse personali degli adolescenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macera: 30 studenti allenano la mente, non solo curano

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