Su Twitter circola un fermo immagine condiviso da Novella 2000, che ha scatenato molte domande tra gli utenti. Nel fotogramma si vede una concorrente del Grande Fratello Vip, ma non sono stati forniti altri dettagli o conferme ufficiali. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di chi si domanda se sia incinta o meno, senza ulteriori informazioni disponibili.

Basta un fermo immagine. Un solo fotogramma condiviso su X, e il web fa tutto il resto. Nella serata del debutto del Grande Fratello Vip 2026, mentre tutti parlavano di concorrenti e dinamiche della Casa, l’attenzione si è spostata su di lei: Ilary Blasi. È incinta? La domanda ha cominciato a circolare veloce sui social, trascinando con sé ricordi, supposizioni e la storia d’amore con Bastian Muller che, ormai, sembra davvero arrivata al capitolo più importante. C’è chi conduce un programma e chi, invece, lo vive. Ilary Blasi appartiene chiaramente alla seconda categoria. Il debutto del Grande Fratello Vip 2026 su Canale 5 non è stato solo un evento televisivo: è stato un momento personale, intimo, condiviso con le persone che le vogliono più bene. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Ma è incinta?”, bomba dopo il Grande Fratello Vip

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