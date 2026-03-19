lutto per il como morto il patron michael hartono

Lunedì mattina si è spento a 86 anni Michael Bambang Hartono, proprietario del Como dal 2019 insieme al fratello Robert. Hartono, noto imprenditore, ha gestito la proprietà della squadra di calcio per diversi anni, contribuendo alla sua presenza nel campionato. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il club e per chi lo conosceva personalmente.

È morto a 86 anni Michael Bambang Hartono, dal 2019 proprietario con suo fratello Robert della squadra di calcio del Como. Il loro impero economico, partito dal tabacco (Djarum), si era poi diversificato in altri settori, bancario, elettronica e immobiliare, fruttando ai due fratelli un patrimonio complessivo pari a 43,8 miliardi di dollari. La sua morte è stata confermata da Ossy Indra Wardhani, direttore degli affari aziendali di GDP Venture, il ramo di venture capital del Gruppo Djarum. Martin Hartono, figlio di Robert, è il fondatore e CEO di GDP Venture, che annovera tra le sue società in portafoglio l'azienda indonesiana di e-commerce Blibli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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