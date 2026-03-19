Lutto a Pisa Se n’è andato Franco Falciani

A Pisa si piange la scomparsa di Franco Falciani, figura nota nel settore del commercio del pesce. Dopo aver combattuto una lunga malattia, si è spento ieri all’età di 78 anni. Falciani era riconosciuto come uno dei volti più noti del settore commerciale pisano e la sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici.

Dopo una lunga malattia si è spento ieri a 78 anni Franco Falciani, uno dei volti più conosciuti del commercio pisano del pesce. Con lui se ne va un pezzo di storia cittadina: l’ultimo rappresentante della vecchia generazione della famiglia Falciani, che dall’inizio degli anni 80 ha animato la storica pescheria in piazza Sant’Omobono. La sua vita è stata intrecciata fin da giovanissimo con il lavoro: già a 13 anni era dietro il banco, imparando un mestiere che per lui è stato non tanto un lavoro, quanto una vocazione. Dopo una breve parentesi alla Fiat a Torino, la scelta fu chiara: tornare alla pescheria. Da lì ha aperto diverse attività, dalla prima in piazza Donati fino a quella di Riglione insieme al nipote Massimo, per arrivare poi al negozio ancora in attività di Porta a Lucca nel 2002, in via Lucchese 31. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lutto a Pisa. Se n’è andato. Franco Falciani Articoli correlati Leggi anche: Politica in lutto, se n’è andato Peppe Giorgini “Addio!”. Cinema mondiale in lutto: se n’è andato cosìIl mondo del cinema europeo perde una delle sue voci più radicali e riconoscibili.