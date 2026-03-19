Oggi si attende una comunicazione dalla questura di Pisa riguardo alla trasferta dei tifosi della Lucchese prevista per domenica a Cenaia. La decisione influenzerà la possibilità di partecipazione dei supporter rossoneri all’appuntamento. Nessuna altra informazione è stata resa nota fino a questo momento. La partita si avvicina e il risultato dipenderà dalla valutazione delle autorità.

E’ attesa per questo pomeriggio la decisione della questura di Pisa in merito alla trasferta dei tifosi rossoneri domenica a Cenaia. Se non sarà possibile far giocare la gara in uno stadio diverso dal "Favilli-Pennati", è quasi scontato che la Lucchese non potrà avere il consueto appoggio dei propri sostenitori. Ma questo aspetto non deve far perdere di vista, invece, l’importanza della posta in palio. E’ chiaro che, dal punto di vista tecnico-tattico, la squadra di Pirozzi è largamente favorita: basta guardare i numeri per rendersi conto della netta differenza dei valori tra le due compagini. Ma, come sempre, non bisogna dare nulla per scontato e questo lo sanno benissimo Santeramo e compagni, proprio nel momento in cui sta per essere tagliato il traguardo finale, con la più che meritata promozione in serie "D". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Tutti pronti per il rush finale. I tifosi sperano di poter festeggiare a Cenaia

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