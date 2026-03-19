Lotta all’erosione previsti in autunno i primi lavori di ripascimento

In autunno si svolgeranno i primi interventi di ripascimento a Ronchi-Poveromo, nel comune di Massa Carrara, con l’obiettivo di contrastare l’erosione della spiaggia. Questi lavori prevedono il trasferimento di sabbia per rafforzare la linea di costa e ridurre i danni causati dall’usura naturale. La decisione riguarda specificamente il tratto della spiaggia interessato dal fenomeno erosivo.

Massa Carrara, 19 marzo 2026 – In autunno è previsto il primo trasferimento di sabbia a Ronchi-Poveromo per frenare l’ erosione. E’ il primo risultato concreto del Romcav (Rete operativa manutenzione costa apuo versiliese) che si è riunito alla Camera di commercio a Carrara, con una nutrita presenza istituzionale e tecnica. Per la Regione c’erano l’assessore all’ambiente David Barontini, il segretario Claudio Laconsole, il consigliere regionale Gianni Lorenzetti e gli ingegneri Marco Masi ed Enrica Mori della Direzione difesa del suolo. Per l’Autorità portuale hanno partecipato la segretaria generale Federica Montaresi e gli ingegneri Luca Perfetti e Ivano Melito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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