Lorenzo Musetti ha annunciato tramite una storia su Instagram che non prenderà parte all’ATP Miami 2026. Il tennista carrarino, 24 anni, ha comunicato la sua decisione di ritirarsi dal torneo Masters 1000 in Florida. La comunicazione è arrivata pochi giorni prima dell’inizio dell’evento. Musetti ha scelto di condividere la notizia direttamente con i suoi follower sui social media.

Lorenzo Musetti non giocherà l’Atp Miami 2026. Il 24enne carrarino, attraverso una storia Instagram, ha annunciato il suo ritiro dal Masters 1000 della Florida. “Sfortunatamente devo ritirarmi dal Miami Open. Amo giocare qua ma ho bisogno ancora di un po’ di tempo per sentirmi al 100% in campo. Apprezzo il vostro supporto e non vedo l’ora di rivedervi tutti durante la stagione sulla terra”, ha scritto l’azzurro che ha rimediato un affaticamento al braccio destro durante un allenamento. Musetti sarebbe stato la testa di serie n°4 del torneo grazie all’assenza di Novak Djokovic e avrebbe fatto il suo esordio venerdì 20 marzo contro uno tra lo spagnolo Rafael Jodar (n°109) e il tedesco Yannick Hanfmann (n°64). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lorenzo Musetti si ritira dall’Atp Miami 2026

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