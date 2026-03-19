Lorenzo Musetti si ritira dal Masters 1000 di Miami | decisivo il consiglio dei medici

Lorenzo Musetti si è ritirato dal Masters 1000 di Miami dopo aver ricevuto indicazioni dai medici di fermarsi. La decisione è stata comunicata prima dell’inizio del torneo, causando sorpresa tra gli appassionati e gli organizzatori. Il tennista italiano non parteciperà alle partite previste, lasciando in sospeso le sue possibilità di competizione in questa edizione.

Il panorama del tennis italiano riceve una notizia destabilizzante proprio alla vigilia di uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione agonistica. Lorenzo Musetti, uno dei talenti più cristallini e seguiti del circuito internazionale, ha ufficializzato il suo ritiro dal Masters 1000 di Miami 2026. La decisione, giunta in modo del tutto inaspettato, ha scosso gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando che il tennista di Carrara si presentava ai nastri di partenza con grandi ambizioni e lo status di testa di serie numero 4 del tabellone principale. Questo forfait sottrae al torneo uno dei protagonisti più attesi, capace di illuminare i campi della Florida con il suo rovescio a una mano e la sua varietà di gioco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lorenzo Musetti si ritira dal Masters 1000 di Miami: decisivo il consiglio dei medici Articoli correlati Lorenzo Musetti salta il Masters 1000 di Miami! Forfait alla vigiliaLorenzo Musetti non giocherà il Masters 1000 di Miami, prestigioso torneo incominciato oggi sul cemento statunitense. Leggi anche: Lorenzo Musetti rinuncia a sorpresa al torneo di Miami: ha seguito il consiglio dei medici Contenuti e approfondimenti su Lorenzo Musetti Temi più discussi: Musetti, nuovo problema: si ritira dall'Atp Miami; Niente da fare per Musetti: l'azzurro ha annunciato il ritiro a Miami. Un altro problema dopo quello agli Australian Open; Musetti, fastidio al braccio destro, salta Miami. Tornerà direttamente sulla terra rossa; Ranking Atp: Sinner è più vicino, ma a Miami non può guadare molto su Alcaraz. Lorenzo Musetti si ritira dal Masters 1000 di Miami: decisivo il consiglio dei mediciIl panorama del tennis italiano riceve una notizia destabilizzante proprio alla vigilia di uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione agonistica. thesocialpost.it Masters 1000 Miami 2026: Musetti si ritira, al suo posto un lucky loserLorenzo Musetti si è cancellato dal Masters 1000 di Miami 2026. A poche ore dall’inizio degli incontri di primo turno, il tennista azzurro ha deciso di ritirarsi dall’evento in Florida. Una decisione ... spaziotennis.com Dopo l'uscita anticipata da Indian Wells, Lorenzo Musetti si ritira anche da Miami Torna presto Lore - facebook.com facebook Dopo l'uscita anticipata da Indian Wells, Lorenzo Musetti si ritira anche da Miami Torna presto Lore x.com