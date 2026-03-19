Lorenzo Musetti non parteciperà al Masters 1000 di Miami a causa di un infortunio al braccio destro. L’ATP ha confermato il forfait dell’azzurro, che aveva già saltato Indian Wells dopo il ritiro agli Australian Open. Musetti ha dichiarato di aver bisogno di tempo per sentirsi al massimo in campo. La sua assenza si aggiunge a quella già annunciata in precedenza.

L’ ATP ha ufficializzato il forfait di Lorenzo Musetti dal Masters 1000 di Miami: l’azzurro, uscito di scena al primo turno ad Indian Wells, dove era tornato in campo dopo il ritiro agli Australian Open, salterà il torneo in Florida a causa di un infortunio al braccio destro. Lorenzo Musetti ha annunciato lo stop tramite una story su Instagram: “ Ciao a tutti, purtroppo ho dovuto ritirarmi dal Miami Open. Adoro giocare qui, ma ho solo bisogno di un po’ di tempo per sentirmi al 100% in campo. Apprezzo il vostro supporto e non vedo l’ora di vedervi tutti durante la stagione sulla terra battuta! “. Dunque nessun cenno da parte dell’azzurro al... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Ho bisogno di un po’ di tempo per sentirmi al 100% in campo”

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