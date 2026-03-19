Lorde è tornata a essere un’artista indipendente dopo che il suo contratto con la Universal è scaduto. La cantautrice neozelandese, nota come Lorde, ha annunciato pubblicamente di essere libera dai vincoli di questa casa discografica, con cui ha collaborato per vent’anni. La notizia è stata diffusa attraverso le sue parole, che confermano la fine di questa lunga collaborazione.

Lorde è di nuovo un’artista indipendente. Ad annunciarlo è la stessa cantautrice neozelandese, al secolo lla Marija Lani Yelich-O’Connor, “libera” dai vincoli della Universal dopo vent’anni di collaborazione. Quando un A&R della major la “scoprì”, durante uno spettacolo scolastico, aveva appena dodici anni; da quel momento, l’etichetta ha gestito la sua carriera fino alla fine del 2025, quando il suo contratto è scaduto e non è stato rinnovato. La musicista ha condiviso le proprie sensazioni con i fan, attraverso una serie di note vocali, spiegando di essere in cerca di un «nuovo inizio». Lorde afferma di aver incontrato persone incredibili e di aver ricevuto un enorme supporto da parte del colosso discografico, ma appare felice di questa svolta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lorde torna “libera”: il suo contratto con la Universal è scaduto (e lei ne è felicissima)

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