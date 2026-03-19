Il 17 giugno si terrà in Corte di Cassazione a Roma l’udienza finale del processo contro i parenti di Saman Abbas, una ragazza pakistana di 18 anni uccisa tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 a Novellara. Si tratta di una fase decisiva per il procedimento giudiziario che coinvolge le persone vicine alla vittima.

Inizierà il prossimo 17 giugno in Corte di Cassazione a Roma il capitolo forse conclusivo del processo a carico dei parenti di Saman Abbas, accusati in concorso dell’omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. Si tratta dei genitori della ragazza – Nazia Shaheen e Shabbar Abbas – che sono stati condannati all’ergastolo in primo grado, con pena confermata in appello. Stessa condanna, nel processo di secondo grado è stata comminata ai cugini Noman Ul Haq e Ikram Ijaz, che in primo grado erano invece stati assolti. Per lo zio Danish Hasnain (ritenuto da sempre dagli inquirenti l’esecutore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omicidio di Saman. Il 17 giugno l’atto finale col processo in Cassazione

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