A Cologno, le ex scuole stanno diventando un punto di riferimento per lo studentato, grazie a progetti di rigenerazione che coinvolgono laboratori e spazi condivisi. Gli edifici sono immersi nel verde, vicino ai campi sportivi e facilmente raggiungibili in bicicletta. La comunità locale ha stretto legami di quartiere, favorendo la condivisione di spazi e conoscenze tra studenti e residenti.

Immersi nel verde, vicini ai campi sportivi e con la possibilità di spostarsi in bicicletta. Con forti legami di quartiere e la condivisione di spazi e saperi con la comunità. Gli studenti di una classe del primo anno di magistrale del dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano hanno progettato il loro studentato ideale, partendo da due scuole elementari di Cologno: la Montale di via King e la Arcimboldo di via Pisa. Gli edifici sono stati analizzati insieme alle rispettive aree e ridisegnati con un mix di funzioni e servizi. Per entrambi sono state consegnate più ipotesi sperimentali al Comune, che punta ad aprire una manifestazione di interesse per cercare un operatore pronto a investire (per Cologno sarebbe il primo studentato). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo studentato dei sogni. Le ex scuole di Cologno laboratori di rigenerazione

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