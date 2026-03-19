Uno spettacolo itinerante si svolge sul Naviglio, con la rappresentazione della Maria Brasca vista dalla barca. L’evento permette al pubblico di attraversare la città, immergendosi nella Milano di Giovanni Testori mentre la barca si muove lungo il canale. L’iniziativa combina teatro e paesaggio urbano, offrendo un’esperienza diretta e coinvolgente nei luoghi della città.

Portare lo spettatore nella Milano di Giovanni Testori proprio mentre attraversa, in senso letterale, la Milano di oggi. Aiutarlo a vedere quella città invitandolo a guardare da un punto di osservazione oggi dimenticato, non più abituale: il Naviglio. Aiutarlo a riavvertirne il respiro muovendosi lungo quella metropolitana liquida, ante-litteram. Gli attori, poi. Gli attori, infine. Chiamati, a loro volta, come sempre, ad aiutarlo a restare in quella città mentre percorrono la città di sempre, a non uscire dal racconto pur essendo fuori da quel luogo protetto, da quella scatola magica che è il teatro. Questa la sfida abbracciata da Oltreunpo’ Teatro, che domenica 22 marzo porta “La Maria Brasca“ di Testori lungo le acque del Naviglio Grande. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo spettacolo itinerante sul Naviglio. La Maria Brasca vista dalla barca

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Oltreunpo' Teatro. . Manca sempre meno per La Maria Brasca sui navigli. Spettacolo in collaborazione con la Canottieri San Cristoforo. Eccoci nel nostro sopralluogo sulle acque del Naviglio, con qualche piccolo imprevisto. Il nostro direttore artistico Marco Oli - facebook.com facebook