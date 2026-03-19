Nel match tra Liverpool e Galatasaray, i padroni di casa vincono con un punteggio di 4-0. Dopo aver eliminato la Juventus, i turchi sono stati eliminati dalla Champions League. La partita si è svolta ad Anfield, dove il Liverpool ha mostrato una netta superiorità sia tecnica che fisica, chiudendo la sfida senza grandi difficoltà.

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© Calcionews24.com - Liverpool Galatasaray 4-0: si spegne il sogno Champions dei turchi dopo l’eliminazione della Juve

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possesso palla a favore del Liverpool, 61% contro 39%. 27 tiri totali dei Reds contro i 4 del Galatasaray. 15 tiri in porta contro il solo tiro in porta dei turchi. 8 grandi occasioni del Liverpool (tra cui rigore sbagliato e gol annullato), 0 per gli ospiti. - facebook.com facebook