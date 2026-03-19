LIVE VakifBank Istanbul-Milano 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la Numia ci crede e si avvicina al quarto set 21-23

Nella partita di Champions League femminile tra VakifBank Istanbul e Milano, il punteggio è di 2-1 a favore delle turche, con la squadra italiana che si sta avvicinando al quarto set sul 21-23. La gara è in corso e i tifosi seguono con attenzione l’andamento dell’incontro. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.