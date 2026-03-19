LIVE VakifBank Istanbul-Milano 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la Numia ci crede e si avvicina al quarto set 21-23
Nella partita di Champions League femminile tra VakifBank Istanbul e Milano, il punteggio è di 2-1 a favore delle turche, con la squadra italiana che si sta avvicinando al quarto set sul 21-23. La gara è in corso e i tifosi seguono con attenzione l’andamento dell’incontro. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15.00 Time-out di Guidetti. 21-23 Esce l’attacco di Boskovic! La serba manda fuori la parallela da posto due! 21-22 Mani fuori furbo di Egonu, torna avanti Milano! 21-21 Grandissima diagonale di Piva da posto quattro! 21-20 Primo tempo di Gunes, Milano ha perso la scintilla e deve subito ritrovarla. Time-out quasi obbligato per Lavarini. 20-20 Muro su Egonu, le turche tornano in parità con il blocco di Gunes. 19-20 Errore in ricezione quasi imperdonabile di Pietrini. Ace di Chiaka. 18-2o Resta lì il VakifBank, con Markova che pesca il mani fuori su Egonu. 🔗 Leggi su Oasport.it
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