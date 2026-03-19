LIVE VakifBank Istanbul-Milano 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le italiane partono meglio nel secondo parziale 9-14

In diretta, VakifBank Istanbul ha aperto la partita contro Milano con un vantaggio di 1-0 nella Champions League di volley femminile 2026. Le italiane hanno reagito nel secondo set, portandosi avanti 9-14. È possibile aggiornare la partita cliccando sul link dedicato. Contestualmente, si sta giocando anche il match tra Fenerbahçe e Scandicci, con inizio alle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15.00 16-24 Primo tempo di Danesi che segna il suo primo punto in attacco in questo set. 16-23 Primo tempo di Chiaka. 15-23 Esce l’attacco da posto quattro di Markova che continua a forzare in attacco senza trovare fortuna. 15-22 Grandissimo muro di Markova su Lanier da posto quattro. 14-22 Diagonale vincente da posto quattro di Lazovic, ex della gara. 13-22 Pallonetto di Kurtagic dal primo tempo, ottima scelta di tempo di Bosio. 13-21 Esce il servizio di Milano. 12-21 L’attacco di Lanier da posto quattro si insacca nel muro avversario, ma c’era già un probabile quarto tocco nel recupero delle turche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE VakifBank Istanbul-Milano 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le italiane partono meglio nel secondo parziale, 9-14 Articoli correlati LIVE Milano-VakifBank Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: lombarde in fuga nel secondo set, 11-6Egonu strepitosa in questo primo set! 11 punti per lei, ha messo a terra tutto quello che passava dalla rete. LIVE VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco, le italiane vogliono l’impresa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15. Full Match | PGE Budowlani ÓD vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Tutto quello che riguarda LIVE VakifBank Istanbul Milano 1 0... Temi più discussi: VakifBank Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming; Numia Vero Volley Milano - VakifBank Istanbul in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Champions volley: l'agenda di oggi su Sky. LIVE VakifBank Istanbul-Milano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le ragazze di Lavarini si avvicinano al primo set, 19-21CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15.00 Time-out per la Numia che deve annullare ... oasport.it Diretta | VakifBank Milano (risultato 1-0) video streaming tv: 2^ set! (19 marzo 2026)Diretta VakifBank Milano streaming video tv: il Vero Volley cerca la grande impresa dopo il ribaltone subito nell'andata dei quarti. ilsussidiario.net CEV Champions League Volley. . It’s MATCH DAT Everything on the line as teams battle for the semifinals VakifBank ISTANBUL vs Numia Vero Volley MILANO 18:00 CET , 20:00 , 14:00 , 12:00 EST Watch LIVE on EuroVolley.TV #CE - facebook.com facebook ULTIM'ORA VOLLEY Champions femminile, andata quarti di finale: Milano-Vakifbank Istanbul 2-3 #SkySport x.com