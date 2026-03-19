LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA | si incomincia! Gli azzurri studiano la Olympiabakken

Alle ore 12 si è aperta la prova di discesa maschile a Lillehammer, con gli atleti che si preparano sulla pista Olympiabakken. Gli azzurri stanno studiando il tracciato in vista delle prossime gare, mentre i pettorali di partenza sono stati già assegnati. La competizione in diretta streaming si svolge in questo momento, con gli atleti pronti a scendere lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12.30 10.49 Daniel Hemetsberger è sui tempi di Hrobat in alto ma a metà pista lascia ben 74 centesimi. Recupera nei curvoni salvo poi riperdere nel finale. Chiude secondo a 51 centesimi. Al via il primo italiano: Benjamin Jacques Alliod. 10.48 Miha Hrobat è subito veloce nella parte alta con 39 centesimi di vantaggio che diventano 85 a metà tracciato. Chiude in 1:48.34 con 2.35 su Hintermann. Al cancelletto l’austriaco Daniel Hemetsberger. 10.47 Niels Hintermann chiude in 1:50.69. Al via ora lo sloveno Miha Hrobat. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: si incomincia! Gli azzurri studiano la Olympiabakken Articoli correlati LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Paris e Franzoni studiano la pista di KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: si parte! Gli azzurri studiano il Lauberhorn Tutto quello che riguarda Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tutti; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prime prove discesa Lillehammer, startlist, streaming; LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: inizia la sfida a distanza tra Pirovano e Aicher; A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Courchevel, tv, streaming. LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: inizia la sfida a distanza tra Pirovano e AicherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera ... oasport.it LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Paris ritrova l’amata pista di KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... oasport.it La stagione 2025-2026 di sci alpino si chiude in grande stile a Kvitfjell e Hafjell! Laura Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti di vantaggio su Aicher, mentre Sofia Goggia è in testa nel superG con 63 punti su Robinson. Entrambe a cacci - facebook.com facebook Sci alpino, #Scheib vince il gigante di Are. Fuori Sofia #Goggia x.com