LIVE Sci alpino Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA | Pirovano inizia davanti ad Aicher Goggia nelle retrovie

Alle 10 si è svolta la prova di discesa femminile a Lillehammer con Pirovano al primo posto davanti ad Aicher, mentre Goggia si trova nelle retrovie. La gara si può seguire in diretta, con aggiornamenti sui pettorali di partenza e sui tempi delle atlete. La discesa maschile, invece, è prevista più tardi e sarà trasmessa in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 13:19 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima prova cronometrata della discesa libera femminile delle Finali della Coppa del Mondo. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 13:18 La classifica della prima prova cronometrata 1 Johnson Breezy USA 1:32.08 2 Lie Kajsa Vickhoff NOR +0.32 3 Suter Corinne SUI +0.44 4 Wiles Jacqueline USA +0.67 5 Weidle-Winkelmann Kira GER +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano inizia davanti ad Aicher. Goggia nelle retrovie Articoli correlati LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: DIRETTA: Pirovano inizia davanti ad Aicher. Goggia nelle retrovieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10. LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: inizia la sfida a distanza tra Pirovano e AicherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera... Tutti gli aggiornamenti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tutti; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prime prove discesa Lillehammer, startlist, streaming; LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano lancia la sfida ad Aicher; A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Courchevel, tv, streaming. LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano lancia la sfida ad AicherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 Buongiorno ... oasport.it LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Paris ritrova l’amata pista di KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... oasport.it La stagione 2025-2026 di sci alpino si chiude in grande stile a Kvitfjell e Hafjell! Laura Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti di vantaggio su Aicher, mentre Sofia Goggia è in testa nel superG con 63 punti su Robinson. Entrambe a cacci - facebook.com facebook "I nostri ragazzi hanno già vinto 9 medaglie. Lo sci alpino è la nostra squadra più competitiva. Attualmente siamo in una buona posizione del medagliere, siamo più che soddisfatti" Angelica Mastrodomenico #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com