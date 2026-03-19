LIVE Sci alpino Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA | la norvegese Vickhoff Lie vola in testa Bene Delago

Durante la prova di discesa femminile a Lillehammer, la norvegese Vickhoff Lie si è piazzata in testa con il miglior tempo, mentre tra le atlete italiane buona prestazione di Delago. La gara è in corso e i pettorali di partenza sono disponibili per gli aggiornamenti in tempo reale. La diretta continua con la prova maschile, che inizierà alle 10.

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