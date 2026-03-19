Live Roma-Bologna 1-1 | Ndicka di testa riequilibra il match

La partita tra Roma e Bologna, valida per gli ottavi di finale di Europa League, si gioca all’Olimpico. La squadra di casa cerca di superare lo svantaggio dell’1-1 mantenuto nel match di andata al Dall’Ara, mentre il Bologna tenta di mantenere il risultato e avanzare nel torneo. La gara è valida per la qualificazione e si disputa in una serata di grande attenzione.

Roma – Return match degli ottavi di finale di Europa League, la Roma ospita all’Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano, si riparte dall’1-1 maturato una settimana fa al Dall’Ara. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Pellegrini, El Aynaoui, Vaz, Zaragoza. All.: Gian Piero Gasperini. Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disp.: Franceschelli, Pessina, Casale, Heggem, Lykogiannis, Moro, Sohm, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Live Roma-Bologna 1-1: Ndicka di testa riequilibra il match Articoli correlati Roma Juve 2-1 LIVE: giallorossi di nuovo avanti con NdickaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cristante e Ndicka decidono Roma CremoneseCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Altri aggiornamenti su Live Roma Bologna 1 1 Ndicka di testa... Temi più discussi: Diretta Bologna-Roma oggi ottavi Europa League. Live risultato e aggiornamenti; Uefa League, dove seguire questa sera Roma-Bologna in streaming e TV?; Bologna-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming; Dove vedere Bologna-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Diretta | Roma Bologna (risultato 0-1) video streaming tv: la sblocca Rowe! (19 marzo 2026)Europa League, Diretta Roma Bologna, streaming video tv: dopo l'1-1 dell'andata al Dall'Ara, il ritorno andrà in scena all'Olimpico (19 marzo 2026) ... ilsussidiario.net LIVE - Roma-Bologna 0-0: squadre in campoDopo l'1-1 dell'andata, Roma e Bologna si danno appuntamento questa sera alle 21.00 per il secondo atto degli ottavi di finale di Europa League. Il derby nostrano metterà contro ancora una volta ... fantacalcio.it Roma-Bologna LIVE, formazioni ufficiali: El Shaarawy e Bernardeschi dal 1' #SkySport #RomaBologna #UEL #SkyUEL x.com Europa League | Ottavi Stadio Olimpico Ore 21 Radiocronaca LIVE con @andrea_dicarlo e @danielelomonaco DAJE #ASRoma #RomaBologna #EuropaLeague - facebook.com facebook