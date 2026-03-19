Live Roma-Bologna 1-1 | Ndicka di testa riequilibra il match

Da romadailynews.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Roma e Bologna, valida per gli ottavi di finale di Europa League, si gioca all’Olimpico. La squadra di casa cerca di superare lo svantaggio dell’1-1 mantenuto nel match di andata al Dall’Ara, mentre il Bologna tenta di mantenere il risultato e avanzare nel torneo. La gara è valida per la qualificazione e si disputa in una serata di grande attenzione.

Roma – Return match degli ottavi di finale di Europa League, la Roma ospita all’Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano, si riparte dall’1-1 maturato una settimana fa al Dall’Ara. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Pellegrini, El Aynaoui, Vaz, Zaragoza. All.: Gian Piero Gasperini. Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disp.: Franceschelli, Pessina, Casale, Heggem, Lykogiannis, Moro, Sohm, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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