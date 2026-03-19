Alle 23.43 le azzurre hanno conquistato un’altra mano rubata contro gli Stati Uniti nel nono end, portando il punteggio a 6-3 durante la partita dei Mondiali di curling femminile 2026. Durante l’azione, una pietra statunitense si è scontrata con quella italiana nella parte bassa della casa, impedendo alla stone delle avversarie di eliminare quella italiana. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.43: Ancora una mano rubata dalle azzurre! La stone di Stripes non riesce a togliere la stone azzurra dal punto andando a cozzare contro un’altra stone italiana nella parte bassa della casa 23.36: Due stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri alla fine del nono end 23.33: Una stone statunitense a punto dopo otto tiri del nono end 23.31: Stone azzurra a punto dopo 7 tiri del nono end 23.26: Mano rubata delle azzurre! Ancora end con tante stone nella casa ma alla fine Strousd non riesce a togliere la stone italiana al centro della casa dal punto. 5-3 per le azzurre che ora devono difendersi 23.24: Ancora una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’ottavo end 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-USA 6-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: ancora una mano rubata dalle azzurre nel nono end

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