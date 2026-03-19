LIVE Italia-USA 4-3 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre tornano avanti nel settimo end

Alle 23.08 si svolge la partita tra Italia e Stati Uniti nel Mondiale di curling femminile del 2026, con le azzurre che ritornano in vantaggio nel settimo end. Durante il gioco, si verifica un end molto simile a una gara di doppio misto, con numerose pietre nella casa e un’azione che si conclude con una bocciata perfetta, permettendo alle italiane di ottenere un punto. La partita è trasmessa in diretta e aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.08: End molto simile a quello di una gara di doppio misto con tantissime stone nella casa e Constantini da esperta del settore si esalta trovano d’una bocciata millimetrica che regala il punto alle azzurre in mezzo a tante stone avvversarie 23.01: Stone statunitense a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end con grande traffico nella casa 22.57: Due stone statunitensi a metà del settimo end 22.54: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del settimo set 22.49: La bocciata finale porta il punto agli USA che pareggiano il conto nel sesto end: 3-3 22.42: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri alla fine dell’end 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 4-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre tornano avanti nel settimo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-USA 3-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre tornano in vantggio nel quinto end LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre pareggiano i conti nel settimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia USA 4 3 Mondiali curling... Temi più discussi: Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; LIVE Italia-USA 8-6, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: LEGGENDARI! Epica e memorabile vittoria, Lorenzen fenomenale; Pre-Mondiale, oggi Italia-Stati Uniti (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN). Capobianco: Lavoro da completare; Italia, fine del sogno: il Venezuela vince 4-2 e si prende la finale del World Baseball Classic. LIVE Italia-Giappone 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quinta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.50: L'appuntamento è fra poco più di due ore ... oasport.it LIVE Italia-Norvegia 8-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo successo azzurro all’extra endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 0.13: Per questa sera è tutto, appuntamento a ... oasport.it Eurosport Italia - facebook.com facebook Nono trofeo di fila per l’Italia: Vallefoglia straccia il Panathinaikos e vince la Challenge Cup x.com